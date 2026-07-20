EEUU designa como organizaciones terroristas al cártel de Juárez y a Los Viagras de México

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Estados Unidos designó al cártel de Juárez y al grupo Los Viagras, ambos en México, como organizaciones terroristas extranjeras, anunció este jueves el Departamento de Estado.

Esta designación se añade a seis que Washington promulgó el año pasado contra los cárteles y organizaciones del crimen organizado en México.

La designación como organización terrorista permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

«El Cártel de Juárez y Los Viagras son violentos cárteles narco-terroristas que han perpetrado numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez» explicó el comunicado del Departamento de Estado.

El ataque del 4 de noviembre de 2019 causó conmoción en ambos lados de la frontera.

Una familia de la comunidad mormona que viajaba en una camioneta fue atacada a balazos por un comando armado.

El presidente Donald Trump decidió aumentar sustancialmente el combate a los cárteles transnacionales y al crimen organizado tras volver al poder, y en febrero de 2025 anunció la decisión de considerar terroristas a esos cárteles, a pesar de las críticas desde sectores jurídicos.

El 20 de febrero de 2025 designó como terroristas al cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, al cártel del Golfo, al cártel del Noreste (antiguamente los Zetas) a la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Esa misma medida se ha aplicado igualmente a organizaciones guerrilleras colombianas, o a grupos criminales en Venezuela y Brasil.

«Las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques» advirtió el Departamento de Estado.

La formulación «narcoterroristas» permitiría también, a juicio del gobierno Trump, operaciones como los ataques que lleva a cabo regularmente contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos hasta ahora.

Estados Unidos considera también que tiene el derecho a atacar fuera del país a líderes de esos cárteles y grupos criminales como ha hecho durante décadas contra Al Qaeda o el Estado Islámico.

Juristas y organizaciones internacionales consideran que esa amalgama entre narcotráfico y terrorismo es dudosa desde el punto de vista legal.

El líder del Tren de Aragua venezolano, también designado organización terrorista extranjera, ‘Niño’ Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el pasado 13 de junio.

México se opone oficialmente a la intervención estadounidense en su territorio.

jz/nn