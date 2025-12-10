EEUU destina 1.700 millones de dólares a un acuerdo de cooperación sanitaria con Uganda

Nairobi, 10 dic (EFE).- Uganda y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación sanitaria por el que Washington destinará 1.700 millones de dólares al sistema de salud ugandés durante los próximos cinco años, informaron este miércoles fuentes oficiales.

“El Gobierno de los Estados Unidos prevé proporcionar 1.700 millones de dólares de apoyo, y el Gobierno de Uganda se compromete a aumentar el gasto nacional en salud en 577 millones de dólares para asumir gradualmente una mayor responsabilidad financiera durante el período del acuerdo”, informó la Embajada de EE.UU. en Uganda en un comunicado.

En total, este Memorando de Entendimiento bilateral en materia de salud, será una inversión que alcanzará cerca de 2.300 millones de dólares y tendrá el objetivo de fortalecer la capacidad de Uganda en seguridad sanitaria y reducir la dependencia de asistencia extranjera.

Según Estados Unidos, el acuerdo forma parte de la estrategia “América Primero Salud Global”, presentada en septiembre pasado, que busca reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante co-inversiones.

El acuerdo permitirá también la integración de sistemas para robustecer los datos de salud, la seguridad sanitaria global y los laboratorios, así como la digitalización de la información y la transparencia en la cadena de suministro de insumos.

“Durante los próximos cinco años, el Gobierno de Estados Unidos invertirá significativamente en sistemas de datos y vigilancia de enfermedades para mejorar el ecosistema de datos del Gobierno de Uganda”, indicó el documento.

El acuerdo contempla que Uganda asuma gradualmente la adquisición de la mayoría de los insumos para VIH, tuberculosis y malaria, mientras que Estados Unidos financiará la formación y equipamiento de 14.000 trabajadores sanitarios ugandeses.

“El memorando refleja la intención del Gobierno de Estados Unidos de mantener el apoyo a la Seguridad Sanitaria Mundial durante su vigencia para proteger a Uganda, Estados Unidos y otros países de la propagación de enfermedades infecciosas”, concluyó la Embajada.

El viernes pasado, la vecina Kenia y Estados Unidos firmaron un acuerdo similar por unos 1.600 millones de dólares, que serán invertidos en el sistema de salud keniano durante los próximos cinco años, el primero de este tipo alcanzado bajo la reestructuración de la ayuda exterior impulsada por la Administración de Trump. EFE

