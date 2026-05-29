EEUU destinará 13,5 millones de dólares a la preparación de Kenia contra el brote de ébola

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Nairobi, 29 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a destinar 13,5 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Kenia en la preparación ante el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se ha propagado a la vecina Uganda y amenaza a once países de la región.

Según un comunicado del Departamento de Estado publicado este viernes por su oficina de información para África en Johannesburgo (Sudáfrica), el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó este jueves con el presidente de Kenia, William Ruto, para abordar la epidemia de ébola y la coordinación bilateral ante esa crisis.

En el marco de esa conversación, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que EE.UU. «tiene previsto destinar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de Kenia en la preparación ante el ébola y ya se ha comprometido a proporcionar 112 millones de dólares en asistencia bilateral para la respuesta regional».

Rubio y Ruto dialogaron sobre «los esfuerzos coordinados para asegurar suministros médicos vitales para Kenia y garantizar la solidez y la preparación del sistema de salud keniano», según la nota oficial.

Ambos acordaron mantener una «estrecha coordinación» a medida que la situación evolucione y aprovechar la «sólida alianza sanitaria» entre Estados Unidos y Kenia, que ha demostrado ser «fundamental para abordar los desafíos de salud pública» en Kenia y África oriental.

«La máxima prioridad de Estados Unidos -añadió el comunicado- sigue siendo proteger la salud y la seguridad del pueblo estadounidense, trabajando para evitar que el brote de ébola llegue a su territorio».

La nota oficial se emitió antes de que el Tribunal Superior de Kenia bloqueara este viernes la instalación en el país de un centro de cuarentena para atender a estadounidenses en el extranjero potencialmente expuestos al virus del ébola, en lugar de trasladarlos a Estados Unidos.

Ese fallo se emitió en respuesta a una acción judicial presentada por el Instituto Katiba, organización no gubernamental que vela por la defensa de la Constitución keniana y que demandó a la fiscal general, Dorcas Agik Oduor, y al ministro de Salud, Aden Duale.

El Instituto Katiba acudió al tribunal después de que el diario New York Times informase sobre unas negociaciones entre Estados Unidos y Kenia para desviar a ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola a la base militar aérea keniana de Laikipia (centro), donde se instalaría el citado centro de cuarentena. EFE

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