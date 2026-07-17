EEUU destruye una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

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Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Las fuerzas estadounidenses destruyeron una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá «proteger» la navegación en la vía marítima, afirmó este viernes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

«Las fuerzas de EE.UU. destruyeron con éxito la torre de vigilancia del puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de una red de vigilancia marítima a lo largo de la costa del golfo de Omán en Irán», aseguró el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

La torre era empleada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para rastrear y atacar buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, añadió el organismo. EFE

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