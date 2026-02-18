EEUU detendrá las ambiciones nucleares de Irán «de una forma u otra», afirma el secretario de Energía

Estados Unidos impedirá «de una forma u otra» que Irán se haga con el arma nuclear, declaró el miércoles el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, al margen de una cumbre en París.

Responsables estadounidenses e iraníes se reunieron el martes en Ginebra en una segunda ronda de negociaciones con el objetivo de encuadrar el programa nuclear de Teherán y evitar una intervención militar de Washington.

Los iraníes «han sido muy claros sobre lo que harán con armas nucleares. Es totalmente inaceptable», dijo Wright en un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París.

«Así que, de una forma u otra, vamos a poner fin, a disuadir el avance de Irán hacia el arma nuclear», insistió.

Según responsables iraníes, las conversaciones del martes en Suiza sirvieron para acordar las «líneas generales» para un pacto.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, admitió que la reunión fue «bien» en algunos aspectos, pero señaló que los iraníes no aceptan «algunas líneas rojas» planteadas por Donald Trump.

