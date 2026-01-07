EEUU detiene a 1.000 migrantes, incluyendo de Ecuador y México, en operación en Minnesota

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 1.000 inmigrantes, incluyendo de Ecuador, México y El Salvador, en el «mayor operativo» del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en el estado de Minnesota, en medio del escándalo por los fraudes de fondos federales en programas sociales.

El DHS informó en un comunicado del millar de detenciones de «asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas en Minnesota», incluidas más de 150 aprehensiones de «extranjeros ilegales» el lunes, lo que constituye la mayor operación migratoria en lo que va de 2026.

La dependencia resaltó la detención de ecuatorianos, incluyendo el de Tomás Espín Tapia, «fugitivo buscado por homicidio en Ecuador y depredador sexual» y en cuyo arresto participó en persona la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se desplazó a Minnesota, gobernado por el demócrata Tim Walz.

Además, publicó imágenes de migrantes detenidos de México, El Salvador, Laos, Vietnam y Liberia.

«Vamos a exponer y entregar cuentas por el fraude desenfrenado y la criminalidad ocurriendo en Minnesota», declaró Noem.

Los arrestos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

La cadena CNN adelantó el lunes que la Administración Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

En medio del operativo, este miércoles se produjo un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal, según informó el Ayuntamiento de Mineápolis, que aseguró que «la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad y haciendo que la comunidad sea menos segura».

«El alcalde (Jacob Frey) está demandando al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que abandone la ciudad y el estado inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados», indicó el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Pero el DHS avisó que no saldrán del estado «hasta resolver el problema» al considerar que esta es «su mayor operación» hasta ahora. EFE

