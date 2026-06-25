EEUU dice haber matado a un líder del EI en Siria

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Estados Unidos mató en un ataque aéreo la semana pasada a un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico en el noroeste de Siria, anunció el ejército el miércoles.

El ataque del 19 de junio «mató a Ali Husayn al-Ulaywi y forma parte de los esfuerzos continuos» de Washington para «eliminar a terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o en territorio estadounidense», señaló el Comando Central del ejército (Centcom) en un comunicado.

Estados Unidos intervino en Siria hace más de una década para ayudar a las fuerzas locales de mayoría kurda que combatían al grupo Estado Islámico (EI), que se había apoderado de amplias zonas de Siria e Irak en una ofensiva relámpago.

La coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el EI se ha reducido desde entonces, después de que el grupo extremista fuera expulsado del territorio que había ocupado, y las autoridades estadounidenses y sirias afirmaran en abril que Siria había tomado el control de las principales bases del país.

Las fuerzas estadounidenses llevan a cabo periódicamente ataques y redadas contra los remanentes del EI, que mantiene células durmientes en Siria.

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