EEUU dice que en caso de imponer restricciones a exportaciones chinas se harán junto al G7

Washington, 22 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este miércoles que en el caso de imponer restricciones a las exportaciones chinas, por su política sobre las tierras raras, se harán en coordinación con los países del G7.

«Los chinos han impuesto estos controles a la exportación de tierras raras no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo, y si se producen estos controles a la exportación, ya sea de software, motores u otras cosas, es probable que sea en coordinación con nuestros aliados del G7», aseguró Bessent.

El secretario hizo estas declaraciones antes de viajar a Malasia para reunirse con sus contrapartes chinos previo a la cumbre entre los presidentes de estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

El representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, apuntó que este encuentro representa «la primera etapa de un proceso para tratar de ver si hay margen de avance en algunos de estos temas realmente difíciles que han surgido debido a algunas nuevas medidas chinas sobre las tierras raras».

Pekín anunció que en noviembre impondrá controles a la exportación de tierras raras, que son críticos para la industria tecnológica, militar y energética, a la que Trump respondió con la amenaza de una subida «masiva» de aranceles.

El estadounidense anunció que a partir del 1 de noviembre incrementaría al 100 % los gravámenes que ya pesan sobre China, lo que podría elevar estas tasas al 157 %.

Trump y Xi mantuvieron el 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse este mes en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). EFE

