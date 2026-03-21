EEUU dice que ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

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Washington, 21 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para «amenazar la libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper. EFE

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