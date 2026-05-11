EEUU dice que hubo dos muertos en su más reciente golpe a una presunta narcolancha

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El ejército de Estados Unidos dijo el viernes que había atacado a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos y un sobreviviente.

El ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas y que contabilizan al menos 189 muertos en una ofensiva militar de Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que una persona sobrevivió al ataque, sin especificar su estado, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate.

Como en ataques anteriores, el Comando señaló en X que la embarcación era «operada por organizaciones designadas como terroristas» y que «la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas».

Un video que acompaña la publicación muestra un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido de una explosión.

La administración del presidente Donald Trump inició estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas.

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