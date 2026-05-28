EEUU dice que impedirá el ingreso del ébola en su territorio

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Estados Unidos está tomando medidas para impedir el ingreso de ébola en su territorio, dijo este miércoles el secretario de Estado Marco Rubio, en momentos en que la epidemia de fiebre hemorrágica azota a la República Democrática del Congo (RDC).

Rubio habló durante un consejo de ministros convocado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

«No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos», afirmó.

Sostuvo igualmente que el gobierno trabaja «sin descanso para contener esta crisis en los países donde está azotando actualmente, en la RDC», así como para evitar que ninguna persona con la enfermedad entre a Estados Unidos.

Mientras la epidemia se propaga en ese país, Estados Unidos quiere abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola, esencialmente estadounidenses, informó el miércoles el Wall Street Journal.

Un responsable de la administración aseguró que la estructura estaría concebida para los estadounidenses que deban «salir rápidamente de la RDC y ser puestos en cuarentena», para evitar el largo viaje hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses anunciaron que de ahora en adelante redirigirán a todos los viajeros estadounidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos a controles en Washington, Atlanta y Houston.

A los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un período inicial de 30 días.

Más de 1.000 casos sospechosos —entre ellos 223 muertes— han sido registrados hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero las autoridades sanitarias internacionales estiman que las cifras actuales probablemente están subestimadas.

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