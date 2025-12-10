EEUU dice que las negociaciones entre Israel y el Líbano pueden «reducir brechas»

2 minutos

Beirut, 10 dic (EFE).- El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, afirmó este miércoles que las negociaciones entre Israel y el Líbano continúan y pueden «reducir brechas» entre ambos países, en un momento de máxima tensión por una posible nueva ofensiva de Tel Aviv, aunque «esto no significa que Israel vaya a detenerse».

Así lo afirmó tras reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, junto al Grupo de Trabajo Estadounidense sobre el Líbano y una delegación de expertos estadounidenses, en su residencia de Ain al Tineh.

«Las negociaciones han comenzado, pero esto no significa que Israel vaya a detenerse», declaró, en referencia a los ataques prácticamente diarios de Israel contra el grupo chií libanés Hizbulá en el Líbano pese a la tregua en vigor.

En un comunicado de la oficina del Parlamento libanés, Issa apuntó que «a veces la información que llega a Estados Unidos es diferente de la que debería ser».

«En cuanto a las negociaciones en curso, no debemos juzgar las cosas ni darles una importancia indebida desde el primer día. Como dije hace dos días, debemos mantener abiertas las líneas de comunicación y permitir que todos expresen su opinión», aseveró.

Berri es el líder del partido chií Amal, principal aliado de Hizbulá en el Líbano, y también fue el máximo negociador del alto el fuego con Israel del lado libanés.

«Espero que la delegación haya comprendido, a través del presidente Berri, la realidad de lo que está sucediendo en el Líbano», señaló el diplomático estadounidense.

Ante la pregunta del mensaje que le puede enviar a Hizbulá, dijo que el grupo chií «debe cumplir con sus obligaciones y las conoce».

«Estamos esperando, como se ha dicho, que la zona al sur del río Litani esté bajo la autoridad del Ejército. Esto es positivo y espero que esta decisión la tome el Gobierno, no solo el comandante del Ejército», explicó.

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií está intentando rearmarse.

Hace una semana, tanto el Líbano como Israel mandaron representantes civiles a Naqoura (sur del Líbano) para reunirse y abrir un canal de diálogo directo. EFE

