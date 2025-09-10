EEUU dice que medidas de España contra Israel «envalentonan a terroristas»
Washington, 10 sep (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles como «profundamente preocupante» las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel y afirmó que estas «envalentonan a los terroristas».
«Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas», dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado. EFE
