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EEUU dice que ningún buque logra romper su bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

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Miami (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes de que ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes en el estrecho Ormuz durante las primeras 24 horas de la operación.

Detalló que el despliegue naval y aéreo incluye a más de 10.000 efectivos y decenas de unidades militares movilizadas en la región para impedir el tránsito marítimo hacia y desde Irán.

Más de 10.000 marineros, infantes de marina y efectivos de la Fuerza Aérea, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la misión, destinada a ejecutar el bloqueo marítimo en el marco de la operación en curso en aguas del golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Las autoridades indicaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos del dispositivo de bloqueo.

La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos los ubicados en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Pese a la operación, el Centcom señaló que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a o desde puertos no iraníes. EFE

ims/ppc/fpa

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