EEUU dice que puede firmar en «próximos días» un acuerdo con Irán que cumple sus objetivos

2 minutos

Washington, 12 jun (EFE).- Estados Unidos espera firmar «en los próximos días» un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los «objetivos principales» del presidente estadounidense, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

«Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta», declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo.

Esta fuente declaró que el borrador de acuerdo «cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció» al iniciar la guerra contra Irán el pasado febrero y pone a Washington «en una posición muy, muy favorable».

El alto cargo declaró que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría «al desmantelamiento del programa nuclear iraní», además de permitir a Estados Unidos que adquiriera el uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

También obligaría a Irán de «dejar de financiar la violencia» en otros países de Oriente Medio, pero también haría que todos respeten la soberanía territorial iraní».

Irán recibiría a cambio un alivio en las sanciones que tiene impuestas, lo le permitiría «reintegrarse a la economía mundial», agregó.

Tras unos días de enfrentamientos en el golfo Pérsico, los más graves desde el alto el fuego decretado en abril, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este viernes que un «memorando de entendimiento» con Estados Unidos «nunca ha estado tan cerca».

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz. EFE

er/fpa