EEUU dispara contra tercer petrolero en el golfo de Omán tras nuevos ataques a Irán

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Washington, 11 jun (EFE).- La Armada de EE.UU. disparó contra un buque petrolero con crudo iraní en el golfo de Omán, el tercer tanquero acusado de violar el bloqueo a las costas de Irán en lo que va de semana, informó este jueves el Comando Central estadounidense (Centcom), en medio de nuevos ataques entre Washington y Teherán.

«Las fuerzas estadounidenses inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán a las 11:20 pm (hora del Este de EE.UU. o 3:20 GMT ) del 10 de junio, después de que la embarcación violara el bloqueo contra Irán al intentar transportar petróleo iraní», según un mensaje en X el Centcom publicado junto a un video de la operación.

Una aeronave estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu mientras «intentaba transportar petróleo desde Irán a través del golfo de Omán» y después de que la tripulación del navío «incumpliera reiteradamente» las órdenes de los militares del país norteamericano.

Este es el tercer día consecutivo que las fuerzas estadounidenses disparan e inhabilitan tanqueros en el golfo de Omán. El lunes y martes pasados, los buques M/T Marivex y M/T Settebello, ambos con bandera de Palaos, fueron detenidos por intentar violar el cerco de Washington a las costas y puertos de la república islámica.

El M/T Marivex violó el bloqueo al intentar navegar hacia un puerto iraní, mientras que el M/T Settebello intentaba transportar petróleo del país persa, indicó el Centcom.

Desde el inicio del bloqueo, el pasado 13 de abril, fuerzas del Comando Central han inhabilitado nueve buques, redirigido a 135 navíos y permitido el paso de 42 embarcaciones dedicadas a la ayuda humanitaria.

Estados Unidos atacó anoche por segundo día consecutivo a Irán con bombardeos contra varios puntos en el sur del país, además de las ciudades de Karaj, a unos 50 kilómetros de Teherán, y Gorgan, en la costa del Caspio.

Teherán respondió con nuevos ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y afirmó que estas nuevas acciones contra su territorio «han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego» entre ambas naciones. EFE

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