EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

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Estados Unidos e Irán alcanzaron el lunes un acuerdo para poner fin inmediato a la guerra en Oriente Medio, incluido el conflicto en Líbano, y prevén firmarlo el viernes en Ginebra.

El acuerdo fue anunciado la mañana del lunes por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, y confirmado posteriormente por Washington y Teherán.

«El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!», dijo.

Tras el anuncio los precios del petróleo se desplomaron en la apertura de los mercados asiáticos.

Poco después, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró que el acuerdo con Estados Unidos pone «fin inmediato a la guerra».

Gharibabadi adelantó que «las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final».

– Moratoria nuclear –

El contenido del acuerdo, alcanzado tras semanas de tensas negociaciones y frecuentes amenazas de Trump de nuevas hostilidades, permanecen poco claros.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida de que cada uno busca emerger de la guerra como el vencedor.

Trump aseguró el lunes al diario The New York Times que Irán aceptó una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de Uranio.

A su vez, Gharibabadi indicó que las próximas conversaciones abordarán cuatro temas: el levantamiento de sanciones contra Irán, la cuestión nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico de su país y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Según la agencia iraní Mehr, el acuerdo contempla un desembolso inmediato de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber humillado a Estados Unidos e Israel. Teherán «impuso su voluntad divina y de acero a unos enemigos estadounidenses y sionistas humillados», declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Asimismo, Teherán ha insistido en que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos dijo en varias ocasiones que era inaceptable.

Pese a ello, el acuerdo fue recibido con alivio por la comunidad internacional

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el acuerdo y dijo esperar «que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto».

Por su parte, el grupo llamado E4, conformado por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia saludaron el domingo el acuerdo y dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que la misión marítima internacional puesta en marcha por Francia y Reino Unido está «lista para acompañar» la reapertura del estrecho de Ormuz.

Macron recibirá el lunes en Francia a Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido para la cumbre del G7.

– Caída del petróleo –

El conflicto empezó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo aliados de Washington.

El 2 de marzo Líbano entró en la guerra con los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para «eliminar» al movimiento chiita.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.700 muertos desde marzo, según el gobierno libanés.

El bloqueo del estrecho ha tenido un impacto en la economía global, provocando el aumento de los precios del combustible y la congestión de las cadenas de suministro de fertilizantes y de producción de alimentos.

«Lo que podremos hacer es reducir el costo de la energía, no solo ahora sino en el largo plazo, y crear un verdadero motor de prosperidad en Medio Oriente», dijo el vicepresidente estadounidense JD Vance a Fox News.

A primera hora del lunes los precios del petróleo se desplomaron. A las 07H15 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado petrolero estadounidense, caía 5,6% a 80,16 dólares el barril. Su equivalente mundial, Brent del mar del Norte, bajaba 4,1% a 83,77 dólares.

Y el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio subía 5,4% mientras el surcoreano Kospi se disparó 5,54%.

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