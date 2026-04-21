EEUU e Irán cruzan amenazas y mantienen la incertidumbre sobre las negociaciones

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Estados Unidos e Irán cruzaron amenazas cuando faltan menos de dos días para que expire el alto el fuego en medio de la incertidumbre sobre una posible reanudación de las negociaciones en Pakistán.

Una fuente confirmó a la AFP que la delegación estadounidense, que estará encabezada de nuevo por el vicepresidente JD Vance, tiene previsto partir «pronto» hacia Islamabad. No precisó cuándo ni la agenda.

El objetivo del diálogo es poner fin a la guerra en Oriente Medio desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano y estremecido la economía mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a referirse el lunes por la noche a uno de los principales puntos de divergencia: el programa nuclear iraní.

Según el magnate republicano, obtener el uranio de Irán será un proceso «largo» y «difícil» tras los ataques estadounidenses del año pasado contra las instalaciones nucleares de Teherán.

«La Operación Martillo de Medianoche (en 2025) fue una aniquilación completa y total de los sitios de ‘polvo nuclear’ en Irán», escribió Trump en su plataforma Truth Social con la expresión que suele utilizar para el uranio. «Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil».

El viernes, sin embargo, había prometido que el uranio iraní sería llevado a Estados Unidos «en breve» una vez que Teherán diera el visto bueno. La república islámica lo desmintió el lunes y volvió a negar tener intención de dotarse de armas nucleares.

Este cambio de postura de Trump se produce poco después de que asegurara a la agencia Bloomberg que la tregua expira «el miércoles por la noche, hora de Washington» y una prórroga es «muy improbable».

En teoría, el cese de hostilidades de dos semanas debía terminar en la madrugada del miércoles, hora de Teherán.

«No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla», respondió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, también afirmó antes que el país no tiene «en este momento» ningún «plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto».

– «Muchas bombas» –

Si las exigencias estadounidenses no se satisfacen antes de que termine el alto el fuego «empezarán a explotar muchas bombas», dijo Trump al canal PBS.

El presidente estadounidense reafirmó que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes «hasta que haya un ‘ACUERDO'» con Teherán.

Trump acusa a la república islámica de violar la tregua atacando buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, «al menos 26 buques de la flota fantasma iraní han eludido el bloqueo estadounidense» desde su instauración la semana pasada, contabilizó el lunes la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

En Teherán, cuyos principales aeropuertos reabrieron el lunes por primera vez en semanas, la vida parecía haber vuelto en gran parte a la normalidad, con las cafeterías llenas y gente paseando en los parques y haciendo ejercicio.

Pero los habitantes que hablaron con periodistas de la AFP radicados en París aseguraron que la situación no es tan buena como pudiera parecer.

Saghar, una iraní de 39 años que no quiso dar su apellido, asegura que la población tiene pocas esperanzas debido al impacto de la guerra y la represión gubernamental.

«No hay luz al final del túnel. La economía está fatal. Están deteniendo a gente por nada», afirmó.

– «Debe permanecer abierto» –

En Estados Unidos Trump está bajo presión, con elecciones de mitad de mandato este año.

Y en Teherán el bloqueo naval de Estados Unidos para mermar los ingresos petroleros de Irán y la incautación de un carguero de bandera iraní han provocado nuevas amenazas.

Los precios del petróleo bajaron este martes en Asia, luego de escalar el día anterior en medio del recrudecimiento de las tensiones en torno a Ormuz.

«Debe permanecer abierto», insistió el presidente chino, Xi Jinping, sobre Ormuz.

– Líbano e Israel dialogarán –

En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación sigue siendo muy inestable pese a un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá y que ambas partes se acusan de violar.

El jueves habrá nuevas conversaciones a nivel de embajadores en Washington destinadas a promover un acuerdo de paz.

Un nuevo balance oficial libanés habla de 2.387 muertos en seis semanas de guerra con Israel.

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