EEUU e Irán intercambian ataques en un nuevo golpe a su frágil tregua

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Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, lo que desató el miércoles una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.

Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, poniendo en peligro un acuerdo preliminar para terminar con la guerra en Oriente Medio, que llevó los precios del petróleo a su nivel más alto en dos semanas.

Washington también revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní y bombardeó sitios militares en la república islámica, tras acusar a Irán de atacar tres barcos en el estrecho.

Los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron el miércoles que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

«En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense» en Kuwait y Baréin, indica el comunicado.

Baréin dijo que sus alarmas aéreas se activaron y que se escucharon explosiones, mientras Kuwait anunció que su defensa aérea repelió un ataque con drones y misiles, sin precisar el origen de los ataques.

Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la guerra.

Previamente, el mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom), anunció en X que sus fuerzas «atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones» de los Guardianes de la Revolución.

– Violación de acuerdo –

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes para terminar con la guerra en Oriente Medio y amenazó con tomar represalias.

La agencia de noticias iraní IRIB informó de seis explosiones en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que un «proyectil desconocido» impactó a un petrolero durante la noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, país que propuso un corredor temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.

Catar dijo que uno de los buques era su metanero de GNL Al-Rekayyat y culpó a Irán, denunciando un ataque «inaceptable» contra la navegación marítima internacional.

«Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante», escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Irán expresó su «consternación» por las acusaciones de Catar en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, calificando las afirmaciones de «inaceptables».

– «Ninguna alternativa» –

Los ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación después de que Irán levantara su bloqueo de la vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario del Tesoro estadounidense dijo el martes que el memorando de entendimiento con Irán está basado «enteramente en el cumplimiento» de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra «buena conducta».

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

El tráfico marítimo se había reanudado tímidamente después de que Washington y Teherán firmaran el memorando de 14 puntos el mes pasado, pero Irán ha insistido en que no habrá un retorno a las condiciones anteriores a la guerra, bajo las cuales los buques podían atravesar el estrecho libremente.

El precio del petróleo subió más de 2% el miércoles en la apertura de los mercados asiáticos al reavivarse la preocupación por el suministro energético mundial.

«Nos encontramos ahora en un período delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas», declaró a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres.

«Irán está enviando una señal clara de que no se aceptará ninguna alternativa».

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