EEUU e Irán intercambian ataques sin señales de tregua

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Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques sin que el jueves se observaran señales de tregua en el conflicto de Oriente Medio tras una semana de bombardeos.

El ejército estadounidense completó el miércoles «una serie de ataques nocturnos contra Irán», indicó la institución castrense, que afirmó haber alcanzado objetivos militares en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abás para «reducir la capacidad de Irán de amenazar a marineros inocentes» en el estrecho de Ormuz.

Una primera salva fue lanzada contra Irán en horas de la mañana, cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron «sitios de defensa costera en la isla de Tumb Mayor», según el Mando Estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Del lado iraní, el sistema de defensa aérea se activó el jueves en la capital Teherán, y se escucharon explosiones en el norte y oeste del país, indicaron medios estatales.

El miércoles, la ciudad portuaria sureña de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear iraní, fue nuevamente alcanzada por misiles, así como los alrededores de Iranshahr.

Siete militares murieron, según el ejército iraní, que contabilizó 13 disparos de misiles estadounidenses.

También se escucharon explosiones en las ciudades de Bandar Abás, Rask y la isla de Qeshm, informó la prensa estatal iraní.

Según estos medios, un hospital de Ahvaz (sudoeste) fue evacuado tras los ataques estadounidenses en la región, y los pacientes fueron transferidos a otros centros médicos.

– «Buena voluntad» –

Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras una serie de ataques contra navíos en el Golfo, atribuidos a Irán, luego de una tregua alcanzada entre los dos países en abril.

Hasta ahora los bombardeos no han alcanzado las instalaciones petroleras o gasíferas en el Golfo.

Sin embargo, hicieron añicos el protocolo de acuerdo firmado en junio para poner fin a las hostilidades.

Aún así, el presidente estadounidense Donald Trump saludó el «gesto de buena voluntad» de Teherán de anunciar la liberación de un ciudadano estadounidense retenido, según él, desde 2024 en Irán.

Por su parte, el ejército iraní anunció el jueves que lanzó ataques con drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, según la televisión estatal.

Entre sus objetivos estaban «sistemas de radares y un sistema Patriot de defensa aérea en la base aérea Ali Al Salem» de Kuwait, así como instalaciones militares estadounidenses en la base aérea Jeque Isa de Baréin, según la televisión IRIB.

Igualmente, el ejército de Jordania dijo el jueves que interceptó ocho misiles lanzados por Irán contra su territorio.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron posteriormente que atacaron una base estadounidense en Jordania.

También se reportaron ataques iraníes contra el Kurdistán iraquí.

La república islámica prometió que el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito petrolero, permanecerá cerrado hasta que cesen las «agresiones» estadounidenses.

Y como parte del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, un avión militar de Estados Unidos disparó contra un petrolero vacío que intentaba romperlo.

El navío, identificado como el M/T Belma, con bandera de Curazao, fue «neutralizado», según las fuerzas estadounidenses.

Con el bloqueo de los puertos iraníes, Trump busca presionar a Teherán, que pretende controlar el estrecho y solo autoriza la navegación por un corredor a lo largo de sus costas.

– «Asustados»

Más de 30 civiles han muerto desde la reanudación de los enfrentamientos, según el último balance del gobierno iraní.

«Los niños están tan asustados por el ruido de las explosiones que no duermen», relató Khadijeh, una iraní entrevistada por la AFP desde París.

«Los efectos de la guerra permanecerán mucho tiempo en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestra salud mental», agregó esta artesana de 31 años radicada en la provincia sudoriental de Sistán y Baluchistán.

«Nosotros no vivimos, sobrevivimos. Que Dios ponga fin a la guerra y a las dificultades económicas», imploró Nadin, una profesora de 27 años de la misma región.

En el estrecho de Ormuz, situado entre las aguas de Irán y Omán, el tráfico marítimo se ha reducido tras el ataque contra varios petroleros, con apenas 13 buques comerciales registrados el martes por la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Los precios del petróleo continuaron el jueves su tendencia al alza, alcanzando más de 80 dólares el barril.

En tanto, el Departamento de Estado estadounidense anunció el miércoles que aprobó una venta de armas a Arabia Saudita por unos 1.960 millones de dólares, tras señalar que Riad es «un aliado no miembro de la OTAN que constituye un factor de estabilidad política y de progreso económico» en el Golfo.

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