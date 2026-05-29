EEUU e Irán logran un marco de acuerdo para frenar la guerra, que aún debe aprobar Trump

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Estados Unidos e Irán establecieron un marco de acuerdo para frenar la guerra en Oriente Medio, que ya entró en su cuarto mes, aunque todavía requiere la aprobación del presidente Donald Trump, informaron el jueves fuentes estadounidenses a la AFP.

El anuncio llega después de que Washington y Teherán se acusaran de violar su frágil alto al fuego, lo que evidencia la inestabilidad de las conversaciones para contener este conflicto regional que estalló el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

Las fuentes estadounidenses confirmaron una información publicada inicialmente por el portal de noticias Axios, según la cual las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según este marco propuesto, el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos peajes o intimidaciones, Irán retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval si se reanuda el tránsito comercial, reportó Axios.

Pero la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente cercana a los negociadores de Teherán, negó que el texto estuviera terminado y anunció que cualquier acuerdo se informará a Pakistán, que actúa como mediador entre las partes.

Fuentes iraníes citadas por los medios locales dijeron que un eventual pacto sólo se consideraría cerrado cuando lo anunciara Teherán, y no de manera unilateral por el gobierno de Trump.

A última hora del jueves, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo a los periodistas que el magnate republicano aún no estaba listo para aprobar el memorando de entendimiento, a pesar de que las negociaciones habían logrado «muchos avances».

«Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción», añadió.

Los informes se conocen poco después de que se produjeran las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en la ciudad portuaria de Bandar Abás y, en represalia, los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, anunciaron un ataque contra una base de Washington.

Los Guardianes no precisaron cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó un ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca «una peligrosa escalada».

El ejército estadounidense calificó la agresión como una «flagrante violación del alto el fuego».

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó el jueves la televisión estatal (Irib).

La cancillería iraní condenó las «violaciones continuas del alto el fuego» por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán «tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional».

– «Un infierno»-

En este contexto, los habitantes de Teherán expresaron su preocupación.

Mahtab, una peluquera de 62 años, se dijo aliviada porque su hija se hubiera podido marchar del país, ya que vivir allí «es un infierno». Su hijo, contó entristecida, se ve obligado a «vivir al día», sin ninguna perspectiva de futuro.

Un asunto clave del acuerdo propuesto es restablecer la navegación total por Ormuz, prácticamente cerrado por Irán y por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones globales de hidrocarburos.

Los mercados se mantuvieron volátiles. El crudo Brent, referente mundial, bajó luego de escalar alrededor de un 2,5%, mientras que Wall Street cerró al alza a pesar de que las bolsas europeas y asiáticas cayeron en su mayoría.

El impacto económico de la guerra se ha vuelto más difícil de ignorar, y los analistas advierten que una interrupción prolongada en Ormuz podría mantener elevados los precios de la energía y hacer incontrolable la inflación.

El miércoles, Trump amenazó a Omán, un aliado de Washington, cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar ese estratégico paso marítimo, al asegurar que los «volaría por los aires» si Mascate decide colaborar con esos planes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió además el jueves con sancionar a Omán, que ha mediado entre las partes, si colabora con Teherán en un sistema de peajes.

– Ataques en Líbano –

En otro de los frentes más activos, los bombardeos y combates entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá prosiguen en Líbano a pesar de otro alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.

El ejército israelí afirmó el jueves que llevó a cabo un ataque preciso en la zona de Beirut, mientras las fuerzas armadas libanesas afirmaron que impactó en un apartamento al sur de la capital.

Imágenes de AFPTV mostraron una humareda emergiendo desde una zona aledaña a los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá.

El Ministerio de Salud libanés informó que el ataque en la zona de Beirut causó la muerte de tres personas, entre ellas una mujer, su hija pequeña y un niño sirio, y dejó 15 heridos.

Esa dependencia había informado el miércoles que, desde que empezó la guerra a principios de marzo, al menos 3.269 personas han muerto en ataques israelíes.

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