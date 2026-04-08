EEUU e Irán observan una precaria tregua

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Estados Unidos e Irán observan este miércoles una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es «frágil», y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen «el dedo en el gatillo» y no tienen «ninguna confianza» en las promesas de Washington.

Sobre el terreno, Kuwait dijo haber sido objeto de una «intensa oleada de ataques» iraníes en las últimas horas, que dañaron instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, según el ejército.

En Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.

Irán dijo que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la «civilización» iraní por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán.

«Mis amigos más cercanos y yo estamos un poco confundidos ¿De qué ha servido todo esto? Han atacado instalaciones nucleares y de misiles para ganar algo de tiempo, pero, en realidad, nada ha cambiado para el pueblo de Irán», afirma desde la capital un corredor de bolsa de 30 años, contactado por AFP.

«La república islámica se siente ahora victoriosa, y no creo que le dé muchas opciones a los estadounidenses en las negociaciones», añadió.

– «Victoria total» –

Irán y Estados Unidos reivindicaron cada uno la victoria.

«Una victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas», dijo a la AFP por teléfono poco después del anuncio Donald Trump.

También aseguró que la cuestión del uranio iraní, que según los países occidentales serviría para fabricar bombas nucleares, quedará «perfectamente resuelta».

«No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado», dijo el mandatario horas después en su plataforma Truth Social.

Un tono triunfalista que también se escuchó en Teherán. «Irán ha logrado una gran victoria», proclamó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, pero matizó que la tregua no significa «el final de la guerra» y que Irán solo aceptaría el cese de las hostilidades cuando terminen las negociaciones.

Las autoridades iraníes anunciaron conversaciones con representantes de Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha tenido un papel clave como mediador.

Se prevé que las conversaciones duren dos semanas, un periodo que se podría prolongar si ambas partes están de acuerdo, según la máxima instancia de seguridad de Irán.

El conflicto empezó el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que en su primer día mató al líder supremo, Alí Jamenei. Trump llamó ese mismo día a derrocar la república islámica, un posicionamiento que luego dejó de lado.

El 2 de marzo la contienda se extendió a Líbano, donde el ejército israelí se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá, apadrinado por Teherán.

– Bombardeos en Líbano –

Este miércoles Israel continuó bombardeando Líbano, tanto el sur del país como la periferia sur de Beirut, feudo de Hezbolá, asegurando que la tregua no atañe a ese país, al contrario de lo que había dicho Pakistán. «La batalla continúa», recalcaron las fuerzas armadas israelíes.

El ejército dijo que había efectuado «el mayor bombardeo coordinado» contra Hezbolá desde que empezó la guerra, contra «un centenar de puestos de mando y de infraestructuras militares» del movimiento islamista.

Por su parte, Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde la 01H00 aproximadamente (22H00 GMT del martes).

En cambio, el ejército israelí confirmó que sí que acatará la tregua con Irán, aunque sigue en «estado de alarma elevado».

– Mecanismo para Ormuz –

Un barco griego y otro con bandera de Liberia fueron este miércoles los primeros en cruzar el estrecho de Ormuz, según el sitio de monitoreo marítimo MarineTraffic.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, afirmó que está preparando un mecanismo para garantizar la «seguridad del tránsito».

Desde que empezó la guerra, Irán tomó el control de ese paso estratégico por el que solía transitar el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la contienda. Su reapertura constituía una condición para un alto al fuego.

Trump exigió su «apertura total, inmediata y segura» a cambio del cese el fuego.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, confirmó en X que los dirigentes iraníes aceptan reabrir «durante un periodo de dos semanas» el estrecho de Ormuz «si cesan los ataques contra Irán».

Trump dijo que Teherán había presentado «una propuesta de 10 puntos» que es «una base viable para negociar».

Según los medios iraníes, ese plan exige que se levanten las sanciones económicas y que Washington acepte que Irán pueda enriquecer uranio. Sin embargo, ese último punto no aparecía en la copia en inglés enviada a la ONU.

Los mercados reaccionaron a la noticia con optimismo: los precios del petróleo, tanto del WTI como de Brent del mar del Norte, bajaron de los 100 dólares el barril; el gas europeo cayó un 20% y las bolsas de París y Fráncfort repuntaban más de 4%.

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