EEUU e Israel lanzan un ataque «de gran envergadura» contra Irán

afp_tickers

5 minutos

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque «de gran envergadura» contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, afirmaron los Guardianes de la Revolución, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en otros países de la región como Emiratos Árabes, Catar, Arabia Saudita o Baréin, donde un ataque con misiles golpeó una base estadounidense.

En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.

Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.

Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.

En un discurso desde su residencia en Palm Beach, en Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de «gran envergadura» para «eliminar amenazas inminentes» causadas por Irán.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca «eliminar la amenaza existencial» que representa la república islámica.

«La hora de su libertad está al alcance de la mano», dijo Trump a los iraníes, a quienes exhortó a «tomar el control» de su gobierno.

– «Totalmente aniquilada» –

«Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su marina», dijo Trump en su mensaje.

El mandatario estadounidense ofreció a los dirigentes militares de Irán la «inmunidad» si se rendían, o una «muerte segura» si no lo hacían.

Netanyahu se hizo eco de este llamamiento y dijo a los iraníes que había llegado el momento de «sacudirse el yugo de la tiranía».

El ejército israelí afirmó que los ataques golpearon decenas de instalaciones militares y fueron el resultado de meses de planificación conjunta con Estados Unidos.

La televisión estatal iraní informó que el presidente Masud Pezeshkian se encuentra «sano y salvo».

La agencia de noticias Fars señaló que «se registraron siete impactos de misiles en los distritos de Keshvardoost y Pasteur», en Teherán.

«Vi dos misiles Tomahawk volando horizontalmente hacia sus objetivos», dijo a AFP un empleado de oficina bajo condición de anonimato. «Al principio oímos un ruido sordo y pensamos que se trataba de un avión de combate», agregó.

En Teherán, periodistas de AFP escucharon fuertes detonaciones y vieron columnas de humo en el centro de la capital.

El Ministerio de Salud indicó que se enviaron ambulancias a los lugares de las explosiones, pero por el momento no se han reportado víctimas.

Irán, Israel, Irak y Siria cerraron sus espacios aéreos al tráfico civil y las embajadas de Estados Unidos en el Golfo instaron a los ciudadanos estadounidenses a ponerse a resguardo.

En Jerusalén se escucharon explosiones después de que sonaran las sirenas antiaéreas, y el ejército informó que identificó «misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel».

Un mensaje fue enviado a los celulares de la población urgiéndolos a refugiarse.

«Estamos muy cerca de la victoria final», afirmó en un mensaje en video difundido en línea el hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi.

«Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán», dijo Pahlavi, que vive exiliado en Estados Unidos y ha dicho estar listo para conducir una transición política en Irán.

– Tensiones –

Irán y Estados Unidos llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra.

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

El 19 de febrero Donald Trump dio un ultimátum de «10 a 15 días» para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica.

Trump amenazó entonces con intervenir en el país para «ayudar» al pueblo iraní.

En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica.

Estados Unidos se sumó a la operación militar de su aliado, atacando tres sitios nucleares iraníes.

bur/meb/dbh