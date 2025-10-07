EEUU emitió un 20% menos de visas estudiantiles respecto al año pasado

afp_tickers

2 minutos

El gobierno de Estados Unidos emitió un 20% menos de visas de estudiantes en agosto, tras el endurecimiento de medidas impulsadas por el presidente Donald Trump. India lideró la caída de visas emitidas, seguida de China, según datos publicados este lunes.

Estados Unidos emitió 313.138 visas estudiantiles en agosto, el mes más común para el inicio de clases en ese país. La cifra representó una caída del 19,1% respecto al mismo mes de 2024, según un reporte de la Comisión Internacional de Comercio.

India, de donde provinieron el mayor número de estudiantes extranjeros el año pasado en Estados Unidos, experimentó la principal caída de emisión de visas de estudiantes con un 44% menos en comparación a hace un año.

Las autorizaciones para estudiantes chinos también cayó pero en menor medida: Estados Unidos emitió -12% en el último año.

Pekín ha denunciado regularmente el trato que, según ellos, se reserva a algunos estudiantes chinos durante su entrada o estancia en suelo estadounidense, en un contexto de tensiones diplomáticas entre las dos potencias.

Estas estadísticas muestran una fuerte caída en el número de visados de estudiantes provenientes de países de mayoría musulmana, con, por ejemplo, las admisiones procedentes de Irán disminuyeron un 86%.

En cifras de América Latina y El Caribe, los cinco países que más estudiantes envían a Estados Unidos registraron caídas en el número de visados, así: Brasil -6,8%, México -10%, Colombia -16%, Perú -11% y Bahamas -4%.

Las estadísticas no reflejan el número total de estudiantes radicados en Estados Unidos, muchos de los cuales permanecen con visas emitidas anteriormente.

Trump ha dado prioridad desde que volvió a la Casa Blanca tanto a limitar la inmigración como a debilitar las universidades, que su administración ve como una base clave de poder de la izquierda.

El secretario de Estado Marco Rubio suspendió brevemente el procesamiento de visas de estudiante en junio, un mes pico, mientras ordenaba que las embajadas estadounidenses revisaran las redes sociales de los solicitantes.

Rubio ha revocado miles de visas de estudiante, a menudo debido a críticas hacia Israel, bajo el argumento de que puede negar la entrada a personas que vayan en contra de los intereses de la política exterior de Estados Unidos.

sct/des/mvl/val