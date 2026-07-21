EEUU endurece los requisitos para importar minerales críticos de China destinados al sector defensa

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que endurece los requisitos para que los contratistas de defensa obtengan exenciones para adquirir minerales críticos y otros materiales procedentes de China y de ciertos proveedores extranjeros.

A partir de enero de 2027, las empresas que soliciten exenciones para comprar materiales sensibles de «naciones extranjeras no aliadas» tendrán que demostrar que hicieron una búsqueda exhaustiva para encontrar materiales que cumplan las normas o probar que no había ninguno disponible, según el decreto.

Estas naciones incluyen, por lo general, a China, Corea del Norte, Rusia e Irán.

China es el principal productor y refinador de tierras raras del mundo, minerales esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de guiado de misiles.

Los contratistas deberán detallar las medidas que adoptarán para eliminar esos materiales sensibles que no cumplen los requisitos de las cadenas de suministro de defensa y fijar un calendario para completar ese proceso, explicó Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, durante una conferencia telefónica con periodistas.

En la actualidad, las cadenas de suministro de defensa pueden adquirir determinados imanes de tierras raras procedentes de países como China mediante un régimen de exención.

El decreto del lunes también ordena al secretario de Defensa exigir a contratistas y subcontratistas que identifiquen y documenten las cadenas de suministro que tengan implicaciones para la seguridad nacional.

La normativa establece que las directrices para aplicar estos requisitos deberán estar listas en un plazo de seis meses.

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