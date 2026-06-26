EEUU envía a Venezuela aeronaves militares, buques navales y ayuda de la Fuerza Espacial

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Miami, 26 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses enviaron este viernes a Venezuela aeronaves militares, buques navales, helicópteros y ayuda de la Fuerza Espacial (Space Force) tras los terremotos en el país suramericano que dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó en un comunicado del envío de dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea con equipos de rescate urbano desde Los Ángeles y Fairfax (Virginia), mientras que una tercera aeronave traslada material logístico a Caracas.

Además, aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines están movilizando un equipo de evaluación de aeródromos para apoyar las operaciones en las zonas afectadas, agregó el organismo militar, con sede en Miami.

El despliegue incluye también los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings en «aguas cercanas» a Venezuela para apoyo y asistencia, mientras que tres helicópteros CH-47 Chinook del Ejército de EE.UU., junto con personal de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, partirán desde Honduras para el transporte de personal y suministros.

El Comando Sur añadió que su componente de la Fuerza Espacial de EE.UU. está proporcionando imágenes satelitales de las áreas devastadas para apoyar la planificación de la respuesta humanitaria y la identificación de las zonas más afectadas.

El organismo indicó que la operación continúa en coordinación con el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela y otros socios internacionales, y que se prevén nuevos anuncios sobre posibles despliegues adicionales en función de la evolución de la emergencia.

El operativo forma parte del apoyo de la Administración de Donald Trump a las labores de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, una operación solicitada por el Gobierno venezolano y coordinada por el Departamento de Estado.

Los temblores han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según el último reporte oficial, que dio este viernes el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez. EFE

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