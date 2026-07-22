EEUU espera avances en el acuerdo comercial con México y Canadá antes de fin de año

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Estados Unidos espera para antes de fin de año avances en las conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, en temas como las reglas de origen y las normas laborales ambientales, dijo el miércoles el negociador del gobierno de Donald Trump.

El representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, prestó testimonio en el comité de Finanzas del Senado antes de volar a México para una tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado», declaró Greer.

«De manera similar, he escuchado también (expresiones) de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo», advirtió.

El T-MEC entró en vigor en 2020 durante el primer mandato de Trump, que impulsó la revisión del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente desde 1994.

Al vencer el 1 de julio el plazo fijado para renovar el T-MEC, el gobierno de Trump declinó mantenerlo en su forma actual, alegando que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios.

Eso supone que el tratado se mantiene vigente hasta 2036 —si ningún país decide retirarse—, aunque estará sujeto a revisiones anuales.

«Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y que México pueda adoptar, por el otro», declaró Greer.

Durante su visita a México, que durará hasta el viernes, Greer tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó la oficina del USTR.

México en particular se muestra reacio a una revisión anual del T-MEC, así como medios empresariales y de servicios a ambos lados de la frontera, que piden más estabilidad.

México es, junto a Brasil y Guyana, el principal destinatario de la inversión directa de empresas estadounidenses. El país capta el 70% de los más de 28.000 millones de dólares anuales destinados a proyectos de nueva planta, según un informe del centro de análisis Consejo Atlántico presentado el miércoles en Washington.

jz/ad