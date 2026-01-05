EEUU está ya «haciendo preparativos» para la posible reapertura de su embajada en Caracas

Washington, 5 ene (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó este lunes a EFE que ya se están «haciendo los preparativos necesarios» para reabrir la embajada en Caracas a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Como dijo el presidente (estadounidense, Donald) Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que tome esa decisión», explicó un portavoz del Departamento de Estado.

El propio Trump dijo ayer a los medios a bordo del Air Force One que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en Venezuela.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras la captura de Maduro, que compareció hoy por primera vez en Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo, Trump ha realizado declaraciones muy controvertidas acerca del futuro rumbo político de Venezuela.

El mismo día de la operación militar en Caracas, el mandatario puso en duda que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y dijo que miembros de su Gabinete «gobernarán» el país suramericano durante un periodo indeterminado. EFE

