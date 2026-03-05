EEUU estudia comprar drones ucranianos contra los Shahed iraníes, según el FT

Londres, 5 mar (EFE).- El Pentágono y al menos un Gobierno del Golfo mantienen conversaciones para adquirir drones interceptores fabricados en Ucrania con el fin de contrarrestar ataques de aparatos iraníes Shahed, informó este jueves el ‘Financial Times’, que cita a fuentes del sector de defensa ucraniano.

Según el diario británico, los países del Golfo han estado utilizando misiles Patriot de fabricación estadounidense, incluidos los PAC‑3, para repeler oleadas de drones iraníes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado su ofensiva contra la nación persa, pero sus existencias están disminuyendo y buscan alternativas más baratas.

El FT apunta que los misiles PAC‑3 del sistema Patriot cuestan millones de dólares, frente a unos Shahed iraníes que apenas valen unos 30.000 dólares.

Desde la invasión rusa en 2022, Ucrania ha desarrollado interceptores de producción masiva muy económicos para derribar versiones rusas de los Shahed, lanzadas en enjambres contra ciudades ucranianas.

Un funcionario ucraniano calificó de «sensible» el diálogo con el Pentágono, pero señaló al periódico que existe «un aumento del interés» por estos sistemas de bajo coste.

Una fuente del sector añadió que cualquier venta, incluso si los sistemas se fabrican fuera del país, requeriría coordinación con Kiev.

De acuerdo con el rotativo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló el martes que ha tratado el uso de tecnología antidrones ucraniana con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

«La experiencia de Ucrania en contrarrestar drones ‘Shahed’ es actualmente la más avanzada del mundo», afirmó, aunque advirtió de que cualquier cooperación no debe mermar la capacidad defensiva ucraniana.

El FT indica que Kiev confía en que, si los países de Oriente Medio sustituyen los misiles PAC‑3 por interceptores ucranianos frente a drones, aumente la disponibilidad global de esos misiles para que Ucrania pueda emplearlos contra misiles balísticos y de crucero más avanzados. EFE

