EEUU expulsa a un nuevo grupo de africanos occidentales a Ghana, afirma una abogada

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Estados Unidos envió a Ghana a un nuevo grupo de personas de países del África occidental, incluido al menos uno de ellos con protección contra la deportación, dijo el sábado a la AFP una abogada involucrada en el caso.

Se desconoce el número exacto de deportados, pero Meredyth Yoon, una abogada radicada en Estados Unidos vinculada a uno de los casos, dijo que el grupo llegó a Ghana el jueves.

Los servicios de inmigración de Ghana no respondieron de inmediato a la petición de comentarios de la AFP.

De acuerdo con Yoon, la persona bajo su responsabilidad, un guineano, contaba en Estados Unidos con protección contra la deportación.

El hombre se beneficiaba de una «suspensión de expulsión», una protección legal más débil que el asilo pero que, en el pasado, prevalecía sobre una orden de deportación, permitiéndoles a esas personas vivir y trabajar en Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump sostiene que solo tiene prohibido enviar a personas con suspensión de expulsión u otros estatus similares a sus países de origen, pero no a un tercer país.

Entre los nuevos deportados, existe el temor de que «todos podrían ser deportados de regreso a sus países tan pronto como mañana», dijo Yoon.

Al menos 42 personas llegaron a Ghana el año pasado, según un recuento de un grupo ghanés de defensa de derechos. Washington y Acra no han hecho público el número real.

Deportados anteriores fueron retenidos en secreto en una base militar a las afueras de Acra por guardias armados. Algunos fueron abandonados en Togo, donde viven hasta hoy sin documentos.

Trump ha llevado a cabo una amplia ofensiva contra la inmigración, que incluye la deportación de personas que habrían podido permanecer en Estados Unidos bajo administraciones anteriores.

También ha impulsado acuerdos de «tercer país» que permiten a Estados Unidos enviar a personas a países con los que no tienen vínculos.

Desde el año pasado, Ghana ha acogido temporalmente a personas del África occidental antes de enviarlos a sus países de origen, incluidas personas para quienes jueces de inmigración estadounidenses determinaron que enfrentarían persecución en sus países.

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