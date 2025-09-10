EEUU extradita a un guatemalteco involucrado en una red de narcotráfico basada en Colombia

2 minutos

Miami (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El Gobierno estadounidense extraditó este miércoles al presunto narcotraficante guatemalteco Roberto Carlos Girón Hernández, alias ‘El Gordo’ o ‘RC’, quien está acusado de operar para una red de tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia a Centroamérica, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que Girón Hernández, de 49 años, comparecerá este miércoles ante una corte federal en Miami, donde afronta cargos por conspiración para distribuir cocaína con fines de exportación a Estados Unidos, lo que implicaría una sentencia máxima de cadena perpetua.

El caso lo investigan las oficinas de Miami y Guatemala de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, indicó el DOJ en un comunicado, que también reconoció la «valiosa asistencia» que proporcionaron el Departamento de Estado de EE.UU. y el Gobierno de Guatemala.

El DOJ recordó que Girón Hernández fue detenido el 3 de febrero en Guatemala, cuyo Ministerio Público reportó entonces era «parte de un grupo de narcotraficantes guatemaltecos que, entre 2015 y 2023, desarrollaron fuentes de suministro en Colombia».

Estos traficantes, según las autoridades guatemaltecas, «actuaron como coordinadores de transporte, inversionistas e intermediarios entre las fuentes de suministro y los compradores de grandes cantidades de cocaína».

La investigación también reveló que durante ese tiempo ‘El Gordo’ «operó como receptor de cargamentos de cocaína que se enviaban desde Colombia a Centroamérica y México, y finalmente a los Estados Unidos».

La detención de Girón Hernández, el quinto presunto criminal detenido en Guatemala este año con orden de extradición a Estados Unidos, despertó la atención en el país centroamericano por ocurrir a pocas horas del arribo del secretario de Estado, Marco Rubio, para reunirse con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. EFE

ppc/ims/jgb