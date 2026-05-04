EEUU facilita el tránsito de dos de sus buques mercantes por Ormuz

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Washington, 4 may (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un «primer paso» en la operación anunciada la víspera por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

El anuncio tiene lugar poco después de que las Fuerzas Armadas del país norteamericano desmintieran el ataque a una de sus embarcaciones al intentar atravesar la estratégica vía de crudo y mercancías, cuyo tráfico fue interrumpido por Irán en represalia por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel. EFE

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