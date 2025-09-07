EEUU felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana

Nueva York, 7 sep (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó este domingo a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana y dijo que espera poder trabajar con su Gobierno para avanzar en las «prioridades comunes».

«Estados Unidos felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana (…). Agradecemos a los observadores internacionales de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y a otros organismos cuya supervisión imparcial fue fundamental para promover la transparencia y la credibilidad del proceso electoral», expresó en un comunicado Tommy Pigott, portavoz adjunto principal de este departamento.

Pigott agregó que EEUU espera trabajar con el Gobierno de Ali para avanzar en «prioridades comunes en materia de política exterior», entre ellas el fortalecimiento de la seguridad energética y el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Guyana, «en particular con respecto a la región de Esequibo».

El pasado jueves, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró que obtuvieron «una victoria aplastante» en las elecciones generales y regionales celebradas el lunes.

En una conferencia de prensa, Jagdeo dijo que, según los datos disponibles, el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda juntos, lo que le otorga el 55,32 % del total de votos emitidos, un 10,8 % más que los demás partidos, por lo que el presidente Irfaan Ali revalidará un segundo mandato. EFE

