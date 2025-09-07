The Swiss voice in the world since 1935

EEUU felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 7 sep (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó este domingo a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana y dijo que espera poder trabajar con su Gobierno para avanzar en las «prioridades comunes».

«Estados Unidos felicita a Irfaan Ali por su reelección como presidente de Guyana (…). Agradecemos a los observadores internacionales de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y a otros organismos cuya supervisión imparcial fue fundamental para promover la transparencia y la credibilidad del proceso electoral», expresó en un comunicado Tommy Pigott, portavoz adjunto principal de este departamento.

Pigott agregó que EEUU espera trabajar con el Gobierno de Ali para avanzar en «prioridades comunes en materia de política exterior», entre ellas el fortalecimiento de la seguridad energética y el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Guyana, «en particular con respecto a la región de Esequibo».

El pasado jueves, el secretario general del gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró que obtuvieron «una victoria aplastante» en las elecciones generales y regionales celebradas el lunes.

En una conferencia de prensa, Jagdeo dijo que, según los datos disponibles, el PPP/C obtuvo 46.513 votos más que los otros cinco partidos en contienda juntos, lo que le otorga el 55,32 % del total de votos emitidos, un 10,8 % más que los demás partidos, por lo que el presidente Irfaan Ali revalidará un segundo mandato. EFE

asg-int/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR