EEUU financia un estudio para una planta de amoniaco verde en el Sáhara Occidental

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Rabat, 28 jul (EFE).- Estados Unidos y Marruecos firmaron este martes un acuerdo para financiar un estudio de ingeniería y diseño previo destinado al desarrollo de una planta de producción de amoniaco verde en El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y que aspira a producir hasta 560.000 toneladas anuales de este compuesto.

El acuerdo fue firmado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) y la empresa conjunta marroquí ORNX Laayoune 1 SASU en la ciudad saharaui en presencia del embajador estadounidense en Marruecos, Duke Buchan III.

Según informó la embajada de EE.UU. en Rabat, el proyecto pretende emplear tecnología estadounidense para producir amoniaco, considerado clave para la transición energética y la fabricación de fertilizantes.

El comunicado no precisó el monto de la subvención, si bien varios medios marroquíes afirmaron que la financiación asciende a 5,7 millones de dólares (5 millones de euros).

El director adjunto de USTDA, Thomas R.Hardy, dijo que la asistencia de la entidad gubernamental estadounidense situará la tecnología y la experiencia de EE.UU. «en el centro de lo que Marruecos ha identificado como una piedra angular del futuro económico de la región».

Por su parte, el embajador estadounidense apuntó que la aprobación de esta subvención para el proyecto de amoniaco en El Aaiún «pone de relieve la importancia estratégica de la inversión estadounidense en el Sáhara marroquí».

«Al fomentar proyectos industriales como este, estamos abriendo nuevas oportunidades para las exportaciones estadounidenses y creando empleos duraderos tanto en Estados Unidos como en Marruecos. Habrá más iniciativas en esta región estratégica», señaló. EFE

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