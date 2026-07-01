EEUU firmó un acuerdo para la construcción de su nueva embajada permanente en Jerusalén

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Estados Unidos firmó este miércoles un acuerdo para construir en Jerusalén un nuevo complejo para su embajada permanente, en una medida que Israel dijo reflejaba la «alianza inquebrantable» entre ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump, durante su primer mandato, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, en diciembre de 2017, y ordenó el traslado de la misión diplomática desde Tel Aviv.

Pero los servicios quedaron repartidos en varios lugares de Jerusalén hasta que se pudiera encontrar un emplazamiento único y permanente.

«Estados Unidos no solo reconoce a Jerusalén como la capital eterna, autóctona y para siempre del pueblo judío, sino que también dice: ‘haremos algo al respecto'», declaró el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, durante la ceremonia de firma en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La embajada se construirá en el complejo Allenby, en el sur de Jerusalén.

La decisión de Trump de 2017 rompió con décadas de política estadounidense, según la cual se esperaba que el estatus de Jerusalén se determinara mediante negociaciones entre israelíes y palestinos.

Después de que Israel tomara Jerusalén Este durante la guerra árabe-israelí de 1967, declaró la ciudad su capital indivisible, una reivindicación que sigue sin contar con un amplio reconocimiento internacional.

Los palestinos aspiran a que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado palestino.

Ante la falta de consenso sobre el estatus de Jerusalén, la mayoría de los países establecieron sus embajadas en Tel Aviv, al considerar que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones de paz de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU.

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