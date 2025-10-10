EEUU firma un acuerdo para ceder instalaciones a la fuerza aérea catarí en Idaho

Washington, 10 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó este viernes un acuerdo con el Gobierno de Catar para habilitar unas instalaciones de la Fuerza Aérea del Emir en una base militar de Idaho.

De acuerdo con Hegseth, las instalaciones que serán construidas en la Base Aérea de Mountain Home permitirán que los pilotos cataríes entrenen junto a personal estadounidense en territorio estadounidense.

El secretario calificó el acuerdo como «un ejemplo más de nuestra colaboración», durante un acto junto al ministro de Defensa de Catar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman al Thanim, aunque se desconoce la fecha específica del inicio del despliegue.

La base militar donde se instalarán las fuerzas cataríes alberga actualmente aviones de combate F-15 como parte de programas de entrenamiento para pilotos de naciones aliadas.

La decisión de permitir la construcción de una instalación militar de Catar en Idaho ha generado críticas dentro de algunas voces en el ala ultraconservadora de los simpatizantes del presidente Donald Trump.

Laura Loomer, activista y comentarista conservadora, afirmó en sus redes sociales que «Catar ha gastado 100.000 millones de dólares comprando influencia en EE.UU. y está dando frutos», cuestionando la conveniencia de permitir presencia militar extranjera en territorio estadounidense.

Tras su viaje a Oriente Medio en mayo, que tuvo una de sus paradas en Doha (Catar), Trump aceptó un avión Boeing 747 donado por el Gobierno catarí para su uso como transporte presidencial.

El anuncio del nuevo acuerdo se produjo después de que Hegseth agradeciera a Catar su papel en las conversaciones para aplicar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, promovido por Estados Unidos, y tras la crisis originada por el ataque aéreo israelí del mes pasado contra los representantes de Hamás desplazados en Doha.

Tras ese ataque, que ocurrió pese a que EEUU tiene su principal base militar de Oriente Medio en Catar, Trump firmó una orden ejecutiva para garantizar la seguridad del Estado catarí.

Catar, junto con Estados Unidos y Egipto, encabezó las mediaciones en las negociaciones de alto el fuego celebradas en Egipto esta semana, antes de que Trump anunciara el miércoles que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un alto el fuego. EFE

