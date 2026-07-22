EEUU golpea a Irán luego de que Trump adviertiera que la guerra «no ha terminado»

afp_tickers

Compartir

5 minutos

Nuevos ataques de Estados Unidos activaron este miércoles los sistemas de defensa aérea en Teherán, después de que el presidente Donald Trump advirtiera que «no ha terminado» con la guerra contra Irán, que ya le ha costado 37.500 millones de dólares.

Por undécima noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares de la república islámica con el fin de «seguir debilitando» su capacidad «para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz», ruta clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Poco antes del inicio de esos ataques, Trump había amenazado con atacar «muy pronto» un complejo nuclear subterráneo secreto en la montaña Kolang, en el centro de Irán, al afirmar que el conflicto «no ha terminado en absoluto».

Las tensiones en torno a Ormuz reavivaron las hostilidades entre Irán y Estados Unidos el 7 de julio e hicieron añicos un acuerdo parcial firmado a mediados de junio con miras a una solución duradera.

Esta guerra, que ha afectado duramente la economía mundial y deja miles de muertos, comenzó el 28 de febrero con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y vivió un breve alto el fuego en abril.

Sin embargo, las escaramuzas se reanudaron e incluso amenazaron esta semana con expandirse al mar Rojo, otro punto clave de la región para el suministro mundial de crudo, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo del tránsito de navíos del gigante petrolero Arabia Saudita.

Aun así, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, matizó este miércoles que la postura de Washington es recurrir a la diplomacia para llegar a un acuerdo con Teherán.

«El problema al que nos enfrentamos actualmente es que ellos no se están tomando en serio las negociaciones», reclamó en una reunión de cancilleres del sudeste asiático en Filipinas.

– 37.000 millones de dólares –

A medida que la guerra se acerca a los cinco meses y se avecinan las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, Trump enfrenta una intensa presión política para poner fin al conflicto, que es impopular incluso entre sectores de su base electoral.

Los críticos han señalado el costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones para las fuerzas armadas.

En Irán, poco después del anuncio de los nuevos ataques estadounidenses, se activó la defensa antiaérea a primera hora de este miércoles en varias zonas de la capital, según la televisión estatal.

La agencia iraní Irna también reportó explosiones en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil en funcionamiento de la república islámica, así como bombardeos en otras zonas del sur y en el noroeste del país.

Teherán respondió de inmediato atacando los aliados regionales de Estados Unidos y mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, donde en los últimos días ha golpeado a varios buques.

Rubio destacó este miércoles ante sus homólogos asiáticos que permitir que Irán controle esa vía marítima estratégica crearía un «precedente muy peligroso» con consecuencias que irían más allá incluso de Oriente Medio.

El ejército de Kuwait informó en la noche del martes al miércoles que estaba interceptando «drones hostiles». Jordania y Baréin también anunciaron que habían sufrido ataques con aeronaves no tripuladas y misiles iraníes en las últimas 24 horas.

– Repunte del petróleo –

«El enemigo debe prepararse para oleadas de drones y ataques con misiles aún más decisivos y poderosos», advirtieron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní y uno de los más poderosos de Oriente Medio.

Kuwait acusa a Irán de haber atacado centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, instalaciones cruciales para refrigerar y abastecer de agua potable a sus millones de habitantes, en una de las regiones más áridas del mundo.

Por su parte, los hutíes de Yemen avanzan en su amenaza de obstaculizar el tráfico al otro lado de la península arábiga.

Si se mantuviera, la amenaza hutí cortaría el acceso a los puertos sauditas situados en el mar Rojo, cruciales para eludir el bloqueado estrecho de Ormuz.

Los estadounidenses «se encargarán» de los hutíes si llevan a cabo esa medida de presión, advirtió Trump.

Los rebeldes aprovechan el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que los buques deben pasar para llegar al Canal de Suez.

Como consecuencia de estas tensiones, el precio del barril de petróleo Brent, referencia internacional, superó el miércoles los 92 dólares al inicio de las operaciones bursátiles en Asia, un máximo desde el 11 de junio.

burx-am/lpa/arm/mas