EEUU hundió barco iraní con el primer ataque con torpedo con un submarino desde la IIGM

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país. ha hundido un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial.

«Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial», indicó Hegseth en rueda de prensa. EFE

