EEUU impactó con un misil un petrolero que iba rumbo a un puerto iraní en el Golfo Pérsico

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Miami (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Estados Unidos impactó y desactivó este martes con un misil un petrolero sin carga que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el Golfo Arábigo, en el marco del bloqueo marítimo en curso, informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

El buque, identificado como el M/T Lexie de bandera de Botsuana, fue interceptado cuando transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Kharg.

Según el comunicado militar, la tripulación ignoró repetidas advertencias y no cumplió las instrucciones emitidas durante 24 horas.

Detalló que una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación al impactar la sala de máquinas con un misil Hellfire, impidiendo que continuara su trayectoria hacia Irán.

El Centcom recordó que inició el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el pasado 13 de abril.

Agregó que las fuerzas estadounidenses han desactivado durante este periodo seis buques comerciales y redirigido 122, mientras continúa el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán desde el pasado abril.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes ante el Congreso que no se tiene contemplado retirar las sanciones contra Irán aunque se logre reabrir el estrecho de Ormuz la próxima semana. EFE

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