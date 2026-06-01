EEUU impulsa en la ONU una resolución contra la extorsión sexual de menores

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Viena, 1 jun (EFE).- Estados Unidos presentó este lunes ante la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal (CPDJP) de la ONU un proyecto de resolución para reforzar la cooperación internacional contra la extorsión sexual de menores, un delito en crecimiento que utiliza redes sociales, sistemas de mensajería e inteligencia artificial para manipular y chantajear a niños.

La resolución, difundida en Viena este lunes al inicio de la sesión de la CPDJP en la capital austríaca, expresa alarma por las redes criminales que coaccionan a menores para obtener imágenes íntimas y, a continuación, amenazan con difundirlas si las víctimas no entregan más contenido sexual o dinero.

La propuesta advierte además del uso creciente de la inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas, utilizadas como instrumento de extorsión y presión psicológica sobre los menores.

El documento subraya el «grave daño psicológico, emocional y físico» que sufren las víctimas y sus familias, incluidos casos de autolesiones y suicidio.

El proyecto señala que este tipo de delitos no solo son cometidos por individuos, sino también por grupos criminales organizados que funcionan a escala internacional y aprovechan plataformas digitales y criptomonedas para ocultar sus actividades y blanquear los beneficios.

La resolución insta a los Estados a reforzar sus leyes para convertir en delitos específicos la manipulación de menores con fines de creación y difusión de material sexual, y reclama a las plataformas digitales una retirada rápida de esos contenidos y su denuncia a las autoridades.

También pide intensificar la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad, entidades financieras y empresas tecnológicas para detectar transacciones sospechosas, desmantelar redes criminales y bloquear ganancias vinculadas a estos delitos.

El texto anima además a crear equipos multinacionales de investigación, mejorar el intercambio de pruebas digitales y desarrollar campañas de prevención dirigidas a menores, familias y profesores.

Las resoluciones en la CPDJP, el principal foro global sobre justicia penal, se suelen aprobar por unanimidad al final de la reunión, que se celebra hasta el viernes en la sede vienesa de la ONU. EFE

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