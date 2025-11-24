EEUU insta a la UE a flexibilizar las leyes sobre tecnología si quiere una reducción de aranceles sobre el acero

Estados Unidos pidió el lunes a la Unión Europea que encuentre un «equilibrio en sus leyes que regulan el sector tecnológico si quiere lograr una reducción de los aranceles estadounidenses sobre el acero europeo.

«La Unión Europea y sus ministros de Comercio deberían analizar seriamente sus normas sobre el sector digital, no para intentar abandonarlas, sino para encontrar un equilibrio que nos convenga, y si lo consiguen, creo que podremos resolver juntos las cuestiones sobre el acero y el aluminio», explicó a la prensa el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, tras una reunión en Bruselas.

