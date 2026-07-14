EEUU intensifica bombardeos contra Irán tras anunciar restablecimiento de bloqueo naval

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Estados Unidos intensificó este martes los bombardeos contra Irán tras anunciar el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos de la república islámica, lo que llevó a Teherán a responder con ataques a países de la región.

La reanudación de las hostilidades, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, ha puesto en peligro un precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, pese a que Donald Trump indicó que un acuerdo sigue siendo «posible».

Sin embargo, el mandatario dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a buques que crucen el estrecho de Ormuz, planteada el lunes.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será sustituido por «acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo» realizarán en Estados Unidos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó el lunes sobre la amenaza de peaje de Trump: «El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos».

El cobro de peajes por el paso por una vía contraviene el derecho internacional que se supone debe garantizar la libertad de navegación, pero el estrecho de Ormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en una baza tanto para Estados Unidos como para Irán.

Durante una misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses bombardearon «objetivos militares» en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás, detalló el Mando Central de Estados Unidos.

Según la agencia iraní Fars, un edificio de una agencia medioambiental en la región de Hormozgán (sur) fue objeto de un ataque en el que murió la familia de un guardabosques.

Fars también reportó bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, pero afirmó que las explosiones no dejaron víctimas.

En total, 28 personas han muerto en Irán desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según un recuento de la AFP basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

– Ataques contra Jordania, Baréin y Kuwait-

«Está claro que no sienta bien ver a tu país en guerra», afirma en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. «Pero nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado».

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el martes una operación en Baréin, incluido un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

También anunciaron haber atacado en Jordania «instalaciones clave y a las fuerzas estadounidenses en una base aérea», según un comunicado citado por la agencia Tasnim. Amán anunció la interceptación de cuatro misiles.

Kuwait reportó que estaba interceptando proyectiles en su espacio aéreo y en el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, también informó que Irán atacó dos de sus petroleros en esa vía marítima, lo que causó la muerte de un tripulante.

La agencia marítima británica UKMTO informó de un ataque, sin precisar si se trataba del mismo.

A pesar de las hostilidades, Trump consideró el lunes por la noche ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán aún era «posible».

La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores.

– Yemen al borde del conflicto –

En tanto, Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, parecen estar al borde de una nueva guerra y los rebeldes afirmaron este martes que derribaron un dron de reconocimiento saudita.

Por su parte, Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las devastadoras hostilidades y ambos países sostienen un nuevo ciclo de conversaciones en Roma.

Israel afirmó que espera que sus conversaciones con Beirut contribuyan a implementar un acuerdo sobre dos «zonas piloto» en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse.

En un intento por ejercer presión sobre Irán, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entrará en vigor el martes a las 20H00 GMT, según el ejército estadounidense.

Durante el bloqueo anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar «ni un solo barril de petróleo», según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación «desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento», consideró el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe.

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