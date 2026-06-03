EEUU lanza ataques de defensa contra isla iraní e intercepta misiles y drones

1 minuto

Washington, 2 jun (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de «autodefensa».

Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm. EFE

dte/nvm