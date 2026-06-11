EEUU lanza nuevos ataques contra Irán, que responde con un cierre total de Ormuz

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Estados Unidos afirmó la noche del miércoles haber completado una nueva oleada de bombardeos contra Irán, que respondió con ataques a bases de Washington en la región y la amenaza de apuntar contra cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz.

«Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales», aseguró en la red social X el Centcom, el mando militar para Oriente Medio.

En un mensaje anterior, el comando había alegado «legítima defensa».

Medios iraníes reportaron explosiones en la costa sur del país, cerca de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos y donde las fuerzas estadounidenses ya habían golpeado el martes instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras.

Tras estas hostilidades, el ejército iraní anunció de inmediato que atacaría cualquier embarcación que atraviese ese estrecho, y anunció que ahora estará «completamente cerrado a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes».

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que «dos buques que intentaban cruzar ilegalmente» esa vía fueron «atacados».

Sin embargo, las fuerzas de Washington desmintieron que Ormuz esté obstruido: «REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche».

Los medios de comunicación iraníes reportaron además que Teherán atacó el cuartel general de la 5ª Flota estadounidense en Baréin, específicamente antenas de comunicaciones y radares del sistema antimisiles Patriot.

Irán reivindicó también ataques nocturnos contra otra base en Jordania en respuesta a los ataques estadounidenses, a su vez desencadenados por el derribo el lunes de un helicóptero estadounidense atribuido a Teherán.

– «Conspiraciones mortíferas» –

Trump le dijo el miércoles por la noche a la cadena Fox News que altos funcionarios de Irán lo habían llamado por teléfono para pedirle que detenga los bombardeos contra su territorio, una afirmación que fue negada de inmediato por los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní.

Antes de los nuevos ataques, el magnate republicano había advertido que Estados Unidos iba a golpear «muy duro» a Irán, frustrado por el fracaso de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que termine con esta guerra iniciada el 28 de febrero.

«Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles», declaró a periodistas en el Despacho Oval.

Veintidós países, entre ellos Estados Unidos, Australia y varias naciones europeas como Reino Unido, Francia o Alemania, pidieron también en una declaración conjunta a Irán que cese los ataques contra personas en sus territorios.

Condenaron «las conspiraciones mortíferas y otras acciones maliciosas en Europa, Norteamérica y Australia» por parte de la república islámica contra «disidentes iraníes, periodistas y comunidades e intereses judíos».

– 100 millones de barriles –

En Kuwait, el ejército afirmó enfrentarse a «objetivos aéreos hostiles» sin precisar su procedencia.

Las autoridades en Baréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano reportó la destrucción de cinco misiles que se dirigían a una base estadounidense.

Estados Unidos también anunció haber dejado fuera de servicio el petrolero M/T Settebello, con pabellón de Palaos, que intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Trump.

El ataque con un avión de combate dejó tres desaparecidos entre la tripulación india del buque, según Nueva Delhi, que convocó al encargado de negocios estadounidense en protesta. Otros veintiún marineros fueron rescatados.

Trump dijo además en su red Truth Social que el ejército estadounidense había llevado a cabo «una misión secreta» que permitió pasar 100 millones de barriles de petróleo por Ormuz.

– Pedido de Netanyahu –

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el miércoles a los libaneses a sumarse a la lucha de Israel contra Hezbolá, al afirmar que su país ha sido «tomado como rehén» por ese grupo islamista proiraní.

Tras bombardeos israelíes sobre Beirut, primero Irán y luego Israel llevaron a cabo ataques recíprocos el domingo y el lunes, por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril.

Teherán exige que Líbano, donde Hezbolá se enfrenta desde el 2 de marzo a Israel, sea incluido en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Más de 3.600 personas murieron en Líbano en los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra.

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