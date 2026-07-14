EEUU lanza nuevos ataques contra Irán y restablece el bloqueo naval

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Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques contra Irán el martes por la noche y restableció el bloqueo de sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a gravar a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, epicentro de la guerra.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 20H00 GMT, y los bombardeos lanzados una hora antes por Washington amenazan los esfuerzos diplomáticos para sostener al protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

«Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio», dijo el mando militar estadounidense para la región (Centcom).

La medida contra los puertos iraníes, que había sido levantada el mes pasado, «ha desmantelado, en cierto modo, el memorando» para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el martes viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.

Los precios del petróleo, que el lunes se dispararon más de un 9%, moderaron su alza luego de que Trump desistiera de su plan de imponer peajes en Ormuz.

Al igual que Teherán, que contempla cobrar por el paso por el estrecho, Trump había asegurado que quería aplicar una tasa equivalente al 20% del valor de las cargas a cambio de la protección de esta ruta marítima, a contrapelo del derecho internacional y del principio de libertad de navegación.

Pero en un mensaje el martes en su red Truth Social, cambió su proyecto por «acuerdos de comercio e inversión» de Estados Unidos con las monarquías del Golfo.

El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció también que reforzará sus sanciones contra el sector petrolero iraní, al apuntar contra medio centenar de personas y entidades vinculadas a la red del magnate del petróleo Mohammad Hossein Shamkhani.

– «Graves consecuencias» –

Irán reportó bombardeos en Bandar Abás y en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, pero también en Bushehr (sur), donde se encuentra su única central nuclear, así como en la región petrolera cercana a Irak y Kuwait.

«Vamos a golpearlos fuerte», había declarado el lunes Trump, quien envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso de la reanudación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses.

«Nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado», afirmó en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años.

El ejército ideológico iraní Guardianes de la Revolución reivindicó ataques en Baréin y Jordania.

Kuwait también fue alcanzado: cuatro militares kuwaitíes resultaron heridos en uno de los ataques iraníes dirigidos contra el emirato.

En el estrecho de Ormuz o sus alrededores, varios petroleros fueron atacados, con al menos dos muertos y varios heridos desde el lunes por la noche, afirmó la Organización Marítima Internacional (OMI), después de las acusaciones de que Irán disparó contra dos embarcaciones que navegaban en aguas de Omán.

Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU advirtió el martes sobre las «graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias» del bloqueo de esta «vía de paso esencial de la que dependen millones de personas».

En total, 28 personas murieron en Irán desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según un recuento de la AFP basado en medios iraníes y fuentes oficiales.

– «Un papel decisivo» –

Pese a los enfrentamientos, Trump consideró que un acuerdo con Irán sigue siendo «posible», mientras continúan las consultas con los mediadores, según la diplomacia iraní.

El presidente estadounidense busca presionar a Teherán con el nuevo bloqueo naval.

Durante el anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar «ni un solo barril de petróleo», según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación «desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento», indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe.

Israel no ha participado por el momento en los ataques, mientras que el frente libanés, donde las tropas israelíes combaten al movimiento islamista Hezbolá, aliado de Irán, vive una tregua tras una guerra devastadora.

Al concluir en Roma el primer día de conversaciones con Beirut mediadas por Washington, Israel se declaró dispuesto a avanzar en el proyecto de retirada de sus tropas de dos zonas del sur del Líbano.

No obstante, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, férreo opositor de las supuestas ambiciones nucleares de Irán, advirtió a los dirigentes iraníes de una respuesta «mucho más fuerte» que a principios de este año en caso de ataque.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber derribado un dron de vigilancia operado por Arabia Saudita, tras el estallido en la víspera de hostilidades entre ambas partes, por primera vez en años.

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