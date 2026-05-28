EEUU lanza nuevos ataques en el sur en Irán

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Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán y lanzó ataques contra una base terrestre en el sur de ese país, la segunda operación de este tipo en una semana que pone en vilo la tregua y un eventual acuerdo para terminar la guerra.

Cuatro aeronaves no tripuladas de ataque que representaban una «amenaza en el estrecho de Ormuz» fueron abatidos, confirmó la noche del miércoles un funcionario estadounidense.

Agregó que el ejército también bombardeó «una estación iraní de control terrestre» en la localidad sureña de Bandar Abás que «estaba a punto de lanzar un quinto dron».

Los medios iraníes habían informado poco antes que tres fuertes explosiones se oyeron cerca de esa ciudad alrededor de la 01H30 locales (22H00 GMT del miércoles).

La madrugada del martes, Washington ya había atacado instalaciones misilísticas también en el sur de la república islámica, mientras que Irán denunció una violación del alto el fuego en vigor desde abril.

Desde el anuncio de esa tregua, las armas prácticamente se habían acallado en el Golfo, tras más de un mes de ataques de Israel y Estados Unidos que causaron miles de muertos, y las negociaciones avanzan aunque con dificultad.

Ormuz, por su parte, sigue bloqueado, lo que ha encarecido el petróleo y ha trastocado la economía mundial. El miércoles por la noche, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a una agencia iraní recién creada para controlar el flujo por ese paso marítimo.

Además, Irán informó poco después de los nuevos ataques de Washington que disparó contra cuatro buques que intentaban atravesar esa vía clave «sin coordinarse» con sus fuerzas de seguridad, según la televisión estatal.

En el frente libanés, donde las hostilidades también han continuado a pesar de una tregua en la zona, el ejército israelí ordenó este jueves al amanecer la evacuación de los habitantes de varios sectores de la ciudad de Tiro, en el sur.

El Estado hebreo anunció un próximo «uso de la fuerza» contra edificios que, denunció, son utilizados por el movimiento proiraní Hezbolá.

– Irán «al acecho» –

Los nuevos ataques estadounidenses de este jueves en Irán se producen después de que el presidente Donald Trump volviera a agitar la amenaza de una reanudación de las hostilidades en caso de que fracasaran las negociaciones de paz.

«Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos», dijo el miércoles el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Ante este panorama, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subió el jueves ligeramente antes de la apertura de las bolsas en Asia, aunque se mantuvo por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares por barril.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían considerado el miércoles que la probabilidad de que se reanude la guerra es «baja debido a la debilidad del enemigo».

Pero «las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos» ante cualquier agresión, dijo Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales citado por la agencia de noticias Tasnim.

Al mismo tiempo, Irán afirmó estar ultimando un acuerdo marco de 14 puntos con Estados Unidos, en el que se le daría prioridad al fin de la guerra «en todos los frentes», incluido Líbano.

Pero en el territorio libanés, donde los ataques israelíes han matado a 3.269 personas desde el 2 de marzo según el último recuento del Ministerio de Salud, la violencia continúa a pesar del alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.

Israel advirtió el miércoles que consideraba «zona de combate» toda la región libanesa situada al sur del Zahrani, río que discurre a unos cuarenta kilómetros de la frontera entre ambos países.

«El proyecto de acuerdo marco (…) es una invención total», reaccionó la Casa Blanca al anuncio de Teherán.

– «Volarlos por los aires» –

Según la televisión iraní, el protocolo en discusión prevé, en particular, un compromiso de Estados Unidos de levantar su bloqueo de los puertos iraníes a cambio del restablecimiento del tráfico comercial en Ormuz, por donde transita normalmente una quinta parte del petróleo crudo y del gas mundiales.

Teherán también busca obtener el desbloqueo de 24.000 millones de activos congelados en el extranjero, uno de los principales puntos de controversia, junto con el tema nuclear, que Irán desea abordar en una segunda etapa.

En medio de estas señales contradictorias, Trump también pareció dirigir una advertencia a Omán, aliado de Estados Unidos y mediador en el conflicto, cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y ese país controlar Ormuz.

«No, el estrecho va a estar abierto a todo el mundo. Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden, estarán bien», advirtió.

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