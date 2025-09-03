The Swiss voice in the world since 1935

EEUU limita envíos a China de herramienta de TSMC para fabricar chips

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, revocó la autorización para que el gigante taiwanés de los semiconductores TSMC exporte equipo de fabricación de chips a China sin licencia.

La medida se dio en momentos que el Departamento de Comercio estadounidense buscó ponerle fin al programa de «usuario final validado» (VEU), que permite que fabricantes extranjeros de semiconductores exporten bienes de origen estadounidense para fabricar chips en China.

«TSMC recibió notificación del gobierno estadounidense de que nuestra autorización VEU para TSMC de Nanjing será revocada, efectiva el 31 de diciembre de 2025», dijo el martes un portavoz de la empresa.

«Estamos evaluando la situación y tomando medidas apropiadas, incluyendo comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, y seguimos plenamente comprometidos con asegurar la operación ininterrumpida de TSMC Nanjing», indicó la compañía en un comunicado, en referencia a su planta situada en esa ciudad de China.

TSMC es el mayor fabricante por contrato de semiconductores, utilizados en todo tipo de aparatos, desde teléfonos inteligentes hasta misiles, y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple.

El centro de fabricación de sus tecnologías más avanzadas está en Taiwán, la isla de gobierno autónomo que China reclama como parte de su territorio.

El Ministerio de Economía taiwanés señaló el miércoles que la medida estadounidense deberá «afectar la predicibilidad de las futuras operaciones de la planta».

No obstante, el ministerio destacó que la planta de TSMC en Nanjing solo responde por 3% de la capacidad productiva total de la empresa.

«Calculamos que esto no afectará la competitividad industrial taiwanesa en general», dijo en un comunicado.

La Oficina de Industria y Comercio del Departamento de Comercio afirmó que los exparticipantes del VEU tendrán 120 días después de publicada la nueva regla en el Registro Federal para solicitar y obtener nuevas licencias de exportación.

La oficina espera conceder licencias para permitir que estas empresas operen sus plantas existentes en China, pero no para permitirles que «expandan su capacidad o modernicen la tecnología», afirmó.

bur-bys/sla/aw/tym/mas/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR