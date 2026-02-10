EEUU llega a un acuerdo con Bangladés para reducir los aranceles a los textiles

Estados Unidos y Bangladés anunciaron el lunes la firma de un acuerdo que ofrecerá una exención arancelaria para ciertos productos textiles del país asiático, y otros serán gravados a un nivel ligeramente inferior al previsto durante 2025.

Según un comunicado conjunto entre Washington y Dhaka, el acuerdo prevé que los aranceles sobre los productos de Bangladés pasen del 20 % al 19 %, con la excepción de varias categorías de textiles que no serán gravadas a su entrada a Estados Unidos.

Sin embargo, el volumen de los productos afectados se determinará según varios criterios, como la cantidad de algodón o de tejidos estadounidenses que el país asiático importe.

Bangladés es el segundo mayor productor textil del mundo, y esa industria representa el 80 % de sus exportaciones.

Durante 2025, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un 37 % de aranceles a los productos bangladesíes por prácticas que Washington consideraba injustas. Luego, la tasa se redujo al 20 % en agosto.

Con el nuevo acuerdo, se espera que el sector de confecciones del país asiático tenga un «impulso añadido sustancial», según el asesor de Seguridad de Bangladés Khalilur Rahman.

En retorno, el país deberá respetar los mínimos sociales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unas normas medioambientales más protectoras, y una mejor defensa de la propiedad intelectual, combatiendo en particular con mayor firmeza la falsificación.

El convenio se firmó el lunes y entrará en vigor cuando ambas partes emitan las notificaciones, según un comunicado en redes sociales de Muhammad Yunus, quien encabeza el gobierno interino de Bangladés.

Bangladés exportó bienes por alrededor de 8.400 millones de dólares a Estados Unidos en 2024, mientras que sus importaciones desde EE. UU. ascendieron a 2.200 millones de dólares, según el Banco de Bangladés y la Junta Nacional de Ingresos.

