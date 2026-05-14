EEUU mantiene bajo vigilancia a 41 personas en el país por exposición al hantarivus

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Austin (EE.UU.), 14 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de EE.UU. están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas por la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius.

El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigilados en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvieron en contacto con uno de los infectados del crucero durante un vuelo, según indicaron funcionarios de salud en una llamada con reporteros. EFE

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