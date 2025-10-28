EEUU mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

Washington, 28 oct (EFE).- El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho «narcoterroristas» murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. EFE

